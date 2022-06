Malbork. Lekkoatleci młodsi i starsi startowali w Łodzi, Szczecinie i Chojnicach

- To bezwzględny sukces, zwłaszcza że Zosia drugi rok z rzędu stanęła na podium w finale centralnym Czwartków. Rok temu zdobyła złoty medal w piłeczce palantowej – przypomina Norbert Sajkowski, trener zawodniczki.

Do Łodzi pojechał też Aleksander Barnaś, który w kategorii klas czwartych i młodszych rywalizował na 1000 m. Z wynikiem 3.51,85 minuty zajął 23 miejsce. Dla niego był to pierwszy start na tak dużej imprezie.

W ostatnich dniach wiele się działo na stadionach. Podopieczny Norberta Sajkowskiego wziął udział w paralekkoatletycznych mistrzostwach Polski, które w dniach 16-19 czerwca odbyły się w Szczecinie. To Marcel Tietz, zawodnik Sokoła Malbork, który pierwszego dnia zawodów zdobył brązowy medal w skoku w dal z wynikiem 4,91 m. W kolejnych dniach niewiele zabrakło, by mógł cieszyć się z kolejnych krążków. Dwukrotnie zajął 4 miejsce - na 100 m z rekordem życiowym 12,98 s oraz na 200 m z rezultatem 26,94 s (rekord życiowy poprawiony o ponad sekundę). Klasyfikacja końcowa jest ustalana według przelicznika punktowego. W tej drugiej konkurencji zabrakło tylko 8 punktów do brązu.