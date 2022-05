Malbork. Lekkoatleci Sokoła dobrze rozpoczęli nowy sezon na stadionie

Oskar Wąsik pojechał do Tczewa po chorobie, której nabawił się po starcie w Biegu Unijnym w Kwidzynie. Mimo to, spisał się bardzo dobrze, bo z rekordem życiowym 4.29,66 minuty na 1500 metrów zajął 3 miejsce w kategorii juniorów młodszych.

- Oskar dopiero we wtorek w tygodniu przed zawodami odstawił antybiotyki. Biorąc to pod uwagę, naprawdę uzyskał bardzo przyzwoity wynik – mówi Norbert Sajkowski, trener SKS Sokół Malbork.

Zosia Wąsik, urodzona w 2009 r., rocznikowo przypisana jest do kategorii dzieci starszych, ale w Tczewie rywalizowała w pchnięciu kulą z młodziczkami, czyli zawodniczkami nawet o dwa lata starszymi. Stopień trudności większy także dlatego, że kula waży nie 2, lecz 3 kilogramy. Mimo to, tak jak brat, wywalczyła 3 miejsce z rekordem życiowym 8,82 m, poprawiając go o 32 cm. To bardzo dobry prognostyk, bo Zosia dopiero drugi raz pchała na zawodach kulą 3-kilogramową. Wynik z Tczewa dał jej V klasę sportową w lekkoatletyce.