Malbork. Lekkoatleta Sokoła mistrzem województwa U14. W biegu na 300 metrów nie miał sobie równych

Podczas mistrzostw okręgu pomorskiego U14, które w minioną niedzielę (22 maja) odbyły się w Gdańsku, Igor Świgowski startował w dwóch konkurencjach biegowych. Na 60 metrów z wynikiem 8,99 s został sklasyfikowany na 7 miejscu. Lepiej czuje się w przedłużonym sprincie na 300 metrów i właśnie na tym dystansie nie miał sobie równych. Chłopcy rywalizowali w dwóch seriach. Reprezentant Sokoła, a na co dzień uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Malborku, biegł w pierwszej, w której z czasem 45,89 sekundy okazał się bezkonkurencyjny, bo kolejnego zawodnika wyprzedził o blisko trzy sekundy. W drugiej serii też nikt nie był w stanie mu zagrozić. Tym sposobem Igor sięgnął po złoto mistrzostw województwa U14.

- Start oceniam jako bardzo udany. Trzeba wziąć pod uwagę warunki, jakie panowały tego dnia. Mocno wiało i padało. To nie jest pogoda do biegów sprinterskich. Tym bardziej Igorowi należy się szacunek, że pobiegł w czasie zbliżonym do rekordu życiowego. Ten wynik jest dobrym prognostykiem przed finałem centralnym „Czwartków Lekkoatletycznych”, który odbędzie się w dniach 18-19 czerwca – mówi Norbert Sajkowski, trener SKS Sokół Malbork.