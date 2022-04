Malbork. Lepsza woda ma popłynąć z kranów od poniedziałku. Awaria w stacji uzdatniania prawie usunięta

To może być początek końca narzekań mieszkańców Malborka na jakość wody. Powoli sytuacja będzie wracała do normy. Od styczniowej awarii stacji uzdatniania, wielu odbiorców skarży się na widoczny spadek jakości tego, co dostarcza Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.

Jest dobra informacja, że od poniedziałku (11 kwietnia - red.) rozpocznie się proces przełączania na poprzednie źródło. Do końca tygodnia naprawa w Stacji Uzdatniania Wody się zakończy, natomiast sam proces przełączania nie może nastąpić nagle, musi odbywać się ma stopniowo. Tydzień przedświąteczny będzie więc tygodniem powrotu do wody uzdatnionej – podzielił się z nami ważną wiadomością Marek Charzewski, burmistrz Malborka.

Warto wiedzieć, że rdzawy kolor czy widoczne osady, które w swoich szklankach, garnkach i wannach mają niektórzy mieszkańcy, to tylko część problemu. Inna, to pogorszenie parametrów, bo woda jest podawana w trybie awaryjnym, bezpośrednio ze źródeł. Jest zdatna do spożycia i bezpieczna dla zdrowia, jednak badania przeprowadzane w akredytowanym laboratorium mówią o przekroczeniach dopuszczalnych norm dotyczących jonu amonowego, boru i fluoru.

Na żądanie służb sanitarnych "wodociągi" musiały zlecić ekspertom analizę na temat „wpływu ponadnormatywnej wartości fluorku i boru w wodzie na zdrowie konsumentów oraz produkcję żywności w okresie trzech miesięcy występowania przekroczenia". Tak dokładnie opisano to na etapie zaproszenia do składania ofert od instytutów badawczych.