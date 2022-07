Malbork. Lewica zaprasza na spotkanie w poniedziałek przed dworcem PKP. Politycy chcą rozmawiać z mieszkańcami o drożyźnie

Wakacyjna trasa Lewicy przebiega pod hasłem „Bezpieczna Rodzina”.

Polskie rodziny każdego dnia martwią się o to, co będzie jutro: czy będzie za co wysłać dzieci na wakacje i kupić buty na jesień, czy emerytura, której wartość kurczy się wraz z szalejącą inflacją, starczy na opłacenie rachunków, czy po kolejne podwyżce raty kredytu rodzina nie straci dachu nad głową – wyliczają politycy Lewicy.