Malbork. Ludzkie szczątki na ulicy Sierakowskich. Inwestor zapewnia, że to niewielkie fragmenty, które są pozostałością po ekshumacji

Na ulicy Sierakowskich w Malborku trwa budowa drogi wewnętrznej. Grunt należy do miasta, ale obecnie jest w dyspozycji inwestora, który na sąsiednim terenie planuje dużą inwestycję hotelową. Droga będzie służyła głównie na jego potrzeby, dlatego buduje ją na własny koszt, a nieruchomość tylko dzierżawi na czas robót. Właścicielem jest i nadal będzie miasto, dlatego to do magistratu zwróciliśmy się z pytaniami, gdy w poniedziałek (5 lipca) uzyskaliśmy anonimową informację, że... na placu budowy znaleziono ludzkie szczątki.