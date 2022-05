Malbork. Majka Jeżowska zaśpiewała w Szkole Podstawowej nr 5. Nagroda za to, że "Krakowianka" wygrała ogólnopolski konkurs

Tutaj do gry wkraczają szmaciane laleczki. Co roku szkoły, które biorą udział w akcji „Wszystkie kolory świata” organizują wielkie szycie lalek. Uczniowie, nauczyciele, rodzice i dziadkowie dzieci tworzą zabawki, które wyglądem nawiązują do wszystkich ras ludzi, jakie mamy pod słońcem. Potem w placówkach odbywają się imprezy charytatywne z licytacjami lalek, a dochód przekazywany jest do UNICEF, który przeznacza je na zakup szczepionek dla dzieci z biednych rejonów świata. Nie są to więc zwykłe szmaciane zabawki, ale symbol pomocy, jaką dzieci udzielają swoim rówieśnikom.