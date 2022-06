Malbork. "Mały Książę" w Klubie 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w wykonaniu grupy teatralnej Zryw

W sali widowiskowej klubu prowadzonego przez bazę lotniczą zasiadły m.in. rodziny, przyjaciele i znajomi wykonawców, więc tremy choćby z tego powodu nie brakowało. Ale aktorzy podołali i przeprowadzili widzów przez filozoficzny świat małego bohatera książki autorstwa Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.

Praca nad przedstawieniem stanowiła połączenie młodości z doświadczeniem życiowym. Reżyserem był bowiem Robert Puczka, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego, a aktorami - malborscy seniorzy, którzy spotykają się na zajęciach najmłodszej sekcji działającej w Klubie 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego. Premiera udana, bo zakończona owacją na stojąco.

- Jakiś czas temu ten młody człowiek przyszedł do mojego biura i poprosił o możliwość założenia grupy "18 plus", która będzie mogła działać w murach naszego klubu. Nie zastanawialiśmy się ani minuty, bo już wcześniej myślałam, żeby taka grupa powstała, więc spełniło się moje marzenie. Grupa teatralna świetnie się wpisuje w naszą działalność. Oglądam już drugi występ i jestem pod ogromnym wrażeniem. Państwa radość, chęć prezentacji jest wyjątkowa, momentami wręcz wzruszająca i mamy nadzieję, że to się będzie świetnie rozwijać - mówiła po przedstawieniu Anetta Ciok, kierownik Klubu 22 BLT w Malborku.