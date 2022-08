Malbork. Marianek jak Sarusia55. Oficjalna maskotka miasta pozdrawia ze Stegny

Do tego grona dołączył niedawno Marianek, pluszowy rycerzyk będący symbolem Malborka .

Właściwie nie wiadomo dlaczego ta krótka wypowiedź zrobiła furorę wśród internautów. Spodobała się do tego stopnia, że w sieci można znaleźć przeróbki tego hitu z TikToka. Wśród nich jest m.in. Robert Lewandowski .

Witam was, jestem w Stegnie na plaży. Cześć. Cześć, na plaży jestem w Stegnie. Drugi dzień w Stegnie na plaży. Serdecznie was pozdrawiam ze Stegny, z Morza Bałtyckiego - mówi w nagraniu pani Iwona.

Wśród wielu innych turystów, którzy odwiedzili tego lata Stegnę pojawiła się użytkowniczka TikToka o nicku @sarusia55 . Pani Iwona, bo tak nazywa się najpopularniejsza internautka sezonu, wyjechała na urlop do nadmorskiej miejscowości i podzieliła się relacją ze swoimi obserwatorami.

Pewnie taka promocja Malborka z przymrużeniem oka spodoba się internautom, którzy śledzą poczynania Sarusi55. Stegna na tym skorzystała, a stamtąd do grodu nad Nogatem właściwie „rzut beretem”, bo to raptem 39 kilometrów do pokonania.