Malbork. Marianek, który stał na Piastowskiej trafił do naprawy. Zniszczona figurka ma zostać wzmocniona i wkrótce wróci na mostek

Teraz na mostku po Marianku zostało puste miejsce. Został już przesłany do naprawy.

Na szczęście, nie trzeba go od nowa odlewać. Twórca mówi, że spróbuje też wzmocnić tę nową rękę, by była bardziej odporna – słyszymy od Marka Charzewskiego, burmistrza Malborka.

Udało się uzyskać także odszkodowanie, bo figurki były ubezpieczone. Ubezpieczyciel przyznał miastu 2000 zł, co ma wystarczyć, by Marianek wyglądał jak nowy.