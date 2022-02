Malbork. Marianek leży za Muzeum Miasta, ale wkrótce trafi do magazynu. Magistrat zapewnia, że świąteczne dekoracje są bezpieczne

Ale, jak się dowiedzieliśmy, to przejściowe rozwiązanie. Bardziej chodziło o to, by po demontażu świąteczne iluminacje znalazły się na ogrodzonym terenie.

- Wszystko będzie przeniesione do magazynu MZK. W tej chwili jest tam przeprowadzany remont, dlatego nie było to możliwe od razu – tłumaczy Józef Barnaś, wiceburmistrz Malborka.

W magistracie słyszymy, że wszystkie tego typu ozdoby wytrzymują dużo więcej, niż zwykłe lampki na choince. Nie ma więc obaw, że od razu zostanie zniszczony pod wpływem temperatury czy deszczu.