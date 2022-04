Malbork. Marianek uszkodzony dwa miesiące temu nie wróci na stare miejsce. Musi mieć wirtualnego strażnika w postaci miejskiego monitoringu

Jedni je pokochali, inni dopatrują się w nich kiczu ogrodowych krasnali. Ale bez względu na opinie, figurki Marianków stały się już elementem miejskiego pejzażu w Malborku . W 2020 r. w ramach budżetu obywatelskiego pojawiły się trzy postacie. Jedna wita gości z latarni przy dworcu PKP, druga przysiadła na ławce przed Muzeum Miasta Malborka przy ul. Kościuszki. Trzeci Marianek stał na moście im. Pawła Włodkowica, wskazując idącym ul. Piastowską drogę na zamek i do Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji. To właśnie tej rzeźbie ktoś w niewyjaśnionych okolicznościach urwał prawą rękę.

Uszkodzoną maskotkę miasta dało się naprawić.

- Na szczęście, nie trzeba go od nowa odlewać – mówił nam Marek Charzewski, burmistrz Malborka.

Tym razem udało się uzyskać odszkodowanie za zniszczenie, bo figurki były ubezpieczone. Ubezpieczyciel przyznał miastu 2000 zł, które natychmiast wydano, by Marianek wyglądał jak nowy.

Rzeźba już wróciła do Malborka, choć nie na stare miejsce. I pewnie już się tam nie pojawi, bo nie ma pobliżu kamery, dzięki której na wszelki wypadek Straż Miejska mogłaby mieć oko na tę niewielką postać. Nikt nie chce w nieskończoność ponosić kosztów naprawy.