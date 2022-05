Malbork. Marianek uszkodzony przez wandala wrócił po naprawie. Ostrożnie przybijajcie "piątkę"...

Marianek powraca na ulicę Piastowską. Teraz czeka na turystów jeszcze bliżej zamku, by wskazać im kierunek do kas biletowych. Możecie przywitać go po długiej nieobecności. Tylko prosimy, tym razem bądźcie bardziej ostrożni, gdy zechcecie zbić z nim "piątkę" – poinformował we wtorek (31 maja) Urząd Miasta Malborka.