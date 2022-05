Malbork. Matura 2022 rozpoczęta. Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego przed egzaminem z polskiego

We wszystkich malborskich szkołach średnich matury rozpoczęły się o czasie. Co prawda, zanim do tego doszło, trochę dodatkowego stresu przeżyli dyrektorzy, ale byli na to przygotowani, tak samo jak policja. Bo chodzi oczywiście, co już w przeszłości też niestety miało miejsce, głupawe wiadomości mailowe o rzekomych zagrożeniu bombowym. To tzw. wiadomości kaskadowe, które trafiły do szkół w różnych miejscach Polski.

- Byliśmy przygotowani na taką sytuację, mieliśmy więc zabezpieczone służby. Tam, gdzie dotarły takie maile, policyjni pirotechnicy sprawdzili wszystko - mówi asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy KPP Malbork.

Zagrożenia, jak można się domyślić, nigdzie nie stwierdzono, ale takie sygnały dyrekcje szkół i policjanci muszą traktować jak najbardziej poważnie. Funkcjonariusze już nawet przed godz. 6 sprawdzali placówki.