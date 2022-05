Malbork. Matura 2022 w naszych szkołach. Przed językiem angielskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

Byliśmy już przed językiem polskim w I Liceum Ogólnokształcącym i przed matematyką w II LO oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Teraz więc czas na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Egzaminy przebiegają sprawnie, bez żadnych zakłóceń.

- Technicznie jak co roku przygotowani byliśmy ładnie. Sale były gotowe już przed długim weekendem. "Tradycyjnie" pierwszego dnia przyszły trzy maile o „bombach”, była wizyta policji, ale to dotyczyło wszystkich – mówi Paweł Rybak, dyrektor ZSP 4.

Ten głupi wybryk jednak w żaden sposób nie wpłynął na organizację matur. Warto przy okazji przypomnieć, że dla dyrekcji dzień maturalny zaczyna się dużo wcześniej niż dla młodzieży.

Przychodzimy o godz. 6. Około godz. 6.15 pojawia się kurier. Musi nas być minimum dwóch, żeby odebrać arkusze. My mamy dwa rodzaje szkół, czyli do nas przychodzą osobno arkusze dla technikum, osobno dla liceum. Musimy to wszystko przeliczyć i wypełnić pierwszy dokument, który odsyłamy do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z informacją, czy zgadza się wykaz zawartości paczek – wyjaśnia Paweł Rybak.