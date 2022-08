"Malbork między polityką a sacrum". Od września kolejna międzynarodowa wystawa w Muzeum Zamkowym. Narodziny "białej legendy" o Krzyżakach

Było już o państwie zakonu krzyżackiego w czasach jego potęgi i upadku, potem o Malborku jako rezydencji, twierdzy i włościach królów polskich, a teraz czas na ciąg dalszy opowieści o zamku, czyli trzecią dużą wystawę czasową. Ta historia zaczyna się od pierwszego rozbioru Polski i wkroczeniu wojsk pruskich do zamku, a poświęcona będzie dewastacji budowli na przełomie XVIII i XVIII wieku i pierwszej restauracji w stylu romantycznym (1817–1856).

Twórcy ekspozycji „Zatem Najświętsza Maria Panna musi oglądać swoją sprofanowaną siedzibę – Malbork między polityką a sacrum (1772-1856)” przypominają, że w ostatniej ćwierci XVIII i początkach XIX wieku w wyniku decyzji administracji pruskiej wygląd zamku zmienił się radykalnie. Od piękna architektury ważniejsza była użyteczność budowli, co wpisywało się w ogólną strategię zagospodarowywania nowych prowincji. Przebudowy sprawiły, że dawna stolica wielkich mistrzów krzyżackich, potem rezydencja królów polskich zmieniła się w jednostkę militarną. Znaleźli się jednak tacy, którzy głośno przekonywali, że to zły kierunek i w efekcie centralne władze pruskie w Berlinie zmieniły podejście do malborskiego zamku. W sierpniu 1817 roku rozpoczęła się pierwsza restauracja.