Malbork. Miejski plac zabaw nad Nogatem powoli nabiera kształtów. Czy wykonawca zdąży przed wakacjami?

W miejscu, gdzie dawniej były ogrody działkowe i zieleń, powstanie nowy teren rekreacyjno-wypoczynkowy z punktem widokowym o wysokości 10,5 metra. Jak informował Urząd Miasta Malborka, całość będzie miała układ heksagonalnych ścieżek i placyków o różnej nawierzchni: mineralnej, syntetycznej, z drewna syntetycznego czy z kostki betonowej (parking). Cały teren będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Na inwestycję składa się też budowa oświetlenia, instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej z drenażem odprowadzającej wody do Kanału Juranda i parkingu na 48 miejsc z wjazdem z ul. Parkowej. Takie jest obecne zapotrzebowanie, natomiast obszar do budowy pozostałych 142 miejsc przeznacza się na tymczasowe zagospodarowanie zielenią i małą architekturą, do czasu wystąpienia realnego zapotrzebowania na dodatkowe miejsca parkingowe.