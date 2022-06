Malbork. Miejskie nieruchomości nie znalazły nabywców. Dalej dalej będą straszyć zabite okna przy Pasteura 11 i Jagiellońskiej 99 ABC

Urząd Miasta Malborka poinformował we wtorek (21 czerwca 2022 r.), że nikt nie przystąpił do trzeciego przetargu na sprzedaż budynku przy ul. Pasteura 11 z działką o powierzchni 0,0420 ha. Cena wywoławcza wynosiła 130 053 zł i była obniżona o około jedną trzecią w stosunku do pierwotnej wyceny.

WCZEŚNIEJ PISALIŚMY: Malbork. Dom na Pasteura można kupić od miasta. To nieduży budynek wpisany do ewidencji zabytków. Może prywatny inwestor zrobi perłę z ruiny

Domek ma 113 m kw. powierzchni z częściowo użytkowym poddaszem. Pokryty jest dwuspadowym dachem z ceramiczną dachówką. Ma swoje lata, bo jest datowany na koniec XIX wieku. Jest ujęty zarówno w gminnej, jak i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Uznano bowiem, że ma swoje walory, które warto zachować. Wszelkie prace zewnętrzne należy uzgadniać z miejskim konserwatorem zabytków. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, domek znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, więc to określa jego funkcje.