Malbork. Mieszkańcy bardzo chcą zmian na skwerze "z czołgiem", bo to bar pod chmurką. Władze obiecały metamorfozę w ramach rewitalizacji

Skwer między ul. Grunwaldzką a jednostką wojskową w Malborku miał tonąć w kolorowych kwiatach. Aby nie było nudno z powodu wszechobecnej trawy, nasadzenia zaplanowano wzdłuż alejek. Gatunki dobrano tak, by kwitły przez cały sezon, ciesząc owady i oczy mieszkańców. Zgodnie z koncepcją, przy placu z działem samobieżnym pojawią się kwiaty białe i czerwone, dalej fioletowe, a najbliżej ul. Jagiellońskiej – żółte.

Ostateczny zakres zmian przy pl. 3 Maja był konsultowany z mieszkańcami. „Czołg”, jak mówi na obiekt militarny część mieszkańców, ma być trochę schowany przez zmianę ukształtowania terenu. Niby nie planuje się rewolucji, ale cały placyk, a więc i ławki, i placyk zabaw, i przebieg alejek mają zachęcać do relaksu całe rodziny. Infrastruktura ma także umożliwić organizację niedużych plenerowych imprez, by to miejsce tętniło życiem. Ale nie takim, jak teraz, bo to słaba atrakcja. Wiele osób się skarży, że to nie teren zielony, a bardziej bar pod chmurką i jednocześnie... wielka toaleta.