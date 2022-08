Malbork. Mieszkania na wynajem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Przyszłe osiedle zamiast pola jest w przygotowaniu

Trwają przygotowania do dużej inwestycji mieszkaniowej w Malborku. To przedsięwzięcie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o., której miasto jest jednym z udziałowców, obok Nowego Stawu, Miłoradza, Cedrów Wielkich, Czerska, Człuchowa, Dzierzgonia, Gniewa, Kępic, Kobylnicy, Kolbud, Kościerzyny, Pelplina, Prabut, Pruszcza Gdańskiego, Pszczółek, Starego Dzierzgonia, Suchego Dębu, Trąbek Wielkich i Krajowego Zasobu Nieruchomości. To rządowa instytucja, której głównymi zadaniami są m.in. gospodarowanie państwowymi nieruchomościami, ale i tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań.

Jesienią, według zapowiedzi malborskich władz, ma być gotowa koncepcja zagospodarowania terenu, który znajduje się na części terenu między ulicami Zakopiańską i Dąbrówki. Mieszkańcy znają doskonale te pola, na których od lat można podziwiać żółtawy rzepak lub złote łany zbóż.Ale choć ta ziemia ma status gruntów ornych, to od zawsze była przewidziana pod zabudowę. Miasto traktowało te grunty jak zapas terenu pod inwestycje. Takie zresztą są zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gdzie przewidziano głównie budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne i jednorodzinne. Mimo wieloletnich podchodów, nie udało się jednak włodarzom uszczknąć choćby kawałka tego państwowego pola. Ta szansa pojawiła się wraz ze Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową.