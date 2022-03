Malbork. Mieszkania z rządowym wsparciem powstaną przy Zakopiańskiej. Kiedy pierwsze klucze? Kolejny rok w polu rośnie zboże, a nie domy

Grunt w Malborku nie jest miejski, należy do Skarbu Państwa. Przez lata zarządzała nim Agencja Nieruchomości Rolnych , a później, od 2017 r., Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa , który ją zastąpił. Jednak od dawna było wiadomo, że to nie rzepak czy zboże będzie tam dojrzewać przez kolejne dziesięciolecia, ale że kiedyś wyrosną tam domy: jednorodzinne i wielorodzinne. Tak przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części miasta Malborka, przy kanale Ulgi , bo taki tytuł nosi uchwała Rady Miasta z 30 czerwca 2015 r.

Na wielkim polu, które dzieli Śródmieście i Wielbark od Południa, właściwie nic się nie zmieniło. A to na części tego wielohektarowego terenu, sporym zielonym trójkącie, który znajduje się u zbiegu ulic Zakopiańskiej i Dąbrówki, ma powstać nowe osiedle, które zbuduje SIM Pomorze-KZN sp. z o.o. To podmiot powołany do życia przez przedstawicieli miast i gmin z całego regionu oraz Krajowy Zasób Nieruchomości , czyli rządową instytucję. Spółka ma zająć się budową mieszkań na wynajem dla tych, którzy nie mają szans na kupno własnego „m”, bo nie mają zdolności kredytowej, nie chcą zadłużać się na dziesięciolecia lub mają dość wynajmu na rynku komercyjnym.

Kiedy tworzona była spółka SIM KZN-Pomorze, od razu było wiadomo, że inwestycja powstanie właśnie przy ul. Zakopiańskiej. Tyle tylko, że najpierw trzeba było ten grunt odrolnić, a później „wydobyć” go z KOWR.

Cały proces się przedłużał, a nie chodzi przecież tylko o przejęcie 12 hektarów ziemi. To dopiero pierwszy krok, by móc w ogóle rozpocząć przygotowania do inwestycji. Nie dysponując terenem, nie można zlecić projektantom przygotowania dokumentacji dla malborskiego osiedla. A to oznacza, że przez pół roku od założenia spółki, cały plan jest daleko w lesie.

Dopytujemy w magistracie, czy może nastąpił jakiś postęp w tej sprawie.