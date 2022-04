Malbork. Młodzież z Ukrainy rozpoczęła naukę w oddziale przygotowawczym w I LO Radosław Konczyński

Napaść Rosji przerwała normalne życie w Ukrainie we wszystkich dziedzinach. Dzieci i młodzież powinny normalnie chodzić do szkoły. Zamiast tego ci, którzy uciekli z rodzicami do Polski, są przyjmowani do polskich szkół. Decyzją władz powiatu malborskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku zaczął działać oddział przygotowawczy dla młodych uchodźców z Ukrainy.