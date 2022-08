Malbork. Moda w PRL. Co najchętniej wyciągali z szaf mieszkańcy? Na zdjęciach z kroniki miasta widać stylizacje sprzed dekad

Przeglądamy "Kronikę miasta Malborka". Więcej jest w niej zdjęć z oficjalnych uroczystości niż sfotografowanej ulicy. Jak to w Malborku z modą było? Panowie występują głównie w garniturach, panie w wizytowych kreacjach. Czy w takich okolicznościach było miejsce na indywidualizm?

Ubranie to samopoczucie, dlatego ważna jest nie moda, lecz elegancja, zaś co jest elegancją zależy od tylu czynników w człowieku i wokół człowieka, że pożytecznie jest się nad tym od czasu do czasu zastanowić – napisał w „Dzienniku 1954” Leopold Tyrmand, w tamtych czasach uchodzący dla wielu za ikonę stylu.