Malbork. Morska energetyka wiatrowa to nowy kierunek w ZSP 4. Partnerem została PGE Baltica, która obiecuje pracę w branży na kolejne dekady

W czwartek (23 czerwca 2022 r.), dzień przed wakacjami, w Starostwie Powiatowym podpisany został list intencyjny dotyczący współpracy „w zakresie działań mających na celu edukację młodzieży oraz promocję rozwijającego się sektora morskiej energetyki wiatrowej”. To oferta na nowy rok szkolny. Interes w tym, by do takiego partnerstwa doszło, mają obydwie strony, czyli i PGE Baltica sp. z o.o., i powiatowe placówki: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej. Jedna potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, drugie muszą dotrzymywać kroku i kształcić młodzież w takich kierunkach, w których nabyte kompetencje będą potrzebne.

Gospodarka się rozwija, poszukuje coraz to nowych pracowników z nowymi kwalifikacjami. Wiadomo, kucharz czy mechanik to zawody, które były i będą. Ale my musimy kształcić kadry dla gospodarki, ale by pozyskać tych uczniów, musimy mieć w niej wsparcie w gospodarce, nie możemy stać po dwóch stronach barykady. Chcemy pozyskać sojuszników, którzy nas będą wspierali. Wiemy, jakie są trendy krajowe i sami to przerabiamy: wszyscy chcieliby pójść do liceum ogólnokształcącego. Ale nie chcemy mieć wykształconych bezrobotnych – mówił Waldemar Lamkowski, wicestarosta malborski.