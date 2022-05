Malbork. Morskie farmy wiatrowe szansą dla młodzieży. PGE Baltica chce utworzyć klasy kształcące przyszłych specjalistów

W wtorek (10 maja) podczas briffingu prasowego przebywający w Malborku Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych, przedstawił plan dla regionu dotyczący morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

To temat bardzo ważny dla Polski, bo dzięki temu będziemy przechodzić transformację energetyczną, i w ogóle transformację opartą na zrównoważonym miksie energetycznym. To ważne także dla Pomorza, dla którego oznacza to 70 tys. nowych miejsc pracy. I to nie tylko w Gdańsku i Trójmieście, gdzie będą porty instalacyjne, czy na wybrzeżu środkowym, gdzie będą porty serwisowe. To jest także wspaniała okazja, by powstawały nowe miejsca pracy w takich powiatach, jak malborski, nowodworski, kwidzyński czy sztumski. Chcemy, by ta transformacja na Pomorzu sięgała do powiatów, które są oddalone od metropolii, czyli Żuław i Powiśla – deklarował Karol Rabenda.