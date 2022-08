Malbork. Mostek na wałach von Plauena jeszcze zamknięty. Przyczyną problemy na rynku drewna

Pewnie sporo mieszkańców Malborka przyzwyczaiło się, że tędy, czyli od kas biletowych przy pl. 60-lecia Muzeum Zamkowego , przez Zespół Bramy Nowej , dalej wałami von Plauena i mostek łączący je z Bramą Snycerską można było dostać się na ulicę Starościńską przy zamku. Główna trasa turystyczna jest poprowadzona właśnie tędy przez historyczne wejście, które zostało oddane do użytku ponad osiem lat temu kosztem 14 mln zł . Jednym z elementów inwestycji była budowa mostku. Jak się okazało, długo nie wytrzymał. Dlatego obecnie jest zamknięty dla ruchu.

- To siła wyższa, musieliśmy awaryjnie wymienić pokład ze względu na to, że belki są zbutwiałe. Po ostatniej zimie zobaczyliśmy, jak to wygląda, i stwierdziliśmy, że mostek może stwarzać zagrożenie dla użytkowników, zwłaszcza że w sezonie turystycznym przechodzi tędy bardzo dużo osób – mówi Agnieszka Kowalska, wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.