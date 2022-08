Malbork. Na alei Rodła rowerzysta został potrącony przez samochód dostawczy. Policja ustaliła, że to on zawinił

- Mężczyzna tłumaczył, że nie zauważył sygnalizacji czerwonego światła - mówi asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy KPP Malbork.

85-latek został zbadany przez medyków w karetce pogotowia i okazało się, że na szczęście nie odniósł żadnych obrażeń. Rower też za bardzo nie ucierpiał, ale starszy pan będzie musiał ponieść straty finansowe. Został ukarany mandatem za wykroczenia drogowe.

Przejazd na czerwonym świetle to nie wszystko. Nawet gdyby było zielone, żaden rowerzysta nie może pedałować przez to przejście. Powinno się zsiąść z roweru i przeprowadzić go aż na drugą stronę alei Rodła. W tym miejscu nie ma bowiem ścieżki rowerowej i przejazdów dla cyklistów przez ulicę. Zdarza się jednak, że kierujący jednośladami śmigają tędy pomiędzy pieszymi.

Piątkowe zdarzenie pokazuje też, że powtarzane policyjne akcje pod hasłem "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" mają głęboki sens. Gwoli ścisłości dodajmy, że 32-letni kierowca samochodu dostawczego i 85-letni rowerzysta byli trzeźwi.