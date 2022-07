Malbork. Na bulwarze Macieja Kilarskiego przybyło zieleni, a na masztach "wyrosły" kamery monitoringu. Dzięki temu ma być bezpieczniej

To były samosiejki, wpływały negatywnie na mury, dochodziło do ich zawilgocenia. Teraz będzie tam zieleń współczesna, niska, która na zdrowie wyjdzie historycznej zabudowie – tłumaczył nam Adam Papaj z Hydrotemu , który wraz z architektem Dariuszem Lemką z firmy Architektura Planowanie Inwestycje są twórcami dokumentacji projektowej.

Jak się dowiedzieliśmy w Urzędzie Miasta Malborka , jeszcze nic nie zostało zniszczone od oddania bulwaru im. Macieja Kilarskiego , co oficjalnie miało miejsce miesiąc temu. Mieszkańcy, sądząc po wielu opiniach, jakimi się dzielą, polubili to miejsce. Niektórym nie podoba się tylko ilość zieleni, bo zdaniem niektórych malborczyków, została ona zbyt mocno przetrzebiona .

W piątek (17 czerwca 2022 r.) oficjalne przekazano mieszkańcom bulwar im. Macieja Kilarskiego w Malborku. Wielką fetę zorganizowano u stóp Szkoły Łacińskiej. By to miejsce nad Nogatem mogło znów ożyć…

Nasadzeń w ostatnich tygodniach przybyło, widać je gołym okiem. Rośliny posadzono głównie na odcinku między zamkiem a kąpieliskiem, na co miasto przeznaczyło ekstra w tym roku 200 tys. zł.

Za to na wcześniej przygotowanych masztach „wyrosły”… kamery miejskiego monitoringu. Mają mieć oko na wszystko, co się tam dzieje.