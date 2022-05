Malbork. Na bulwarze nad Nogatem wkrótce będzie więcej zieleni. Da się tam latem wznieść legalnie toast z przyjaciółmi?

Już widać, że inwestycja nad Nogatem w Malborku zbliża się do finału. To taki etap, jak z remontem w domu, gdy najgorsze prace ma się za sobą i przychodzi czas na wykończenie i dekoracje. Jak słyszymy w magistracie, ważnym elementem na bulwarze im. Macieja Kilarskiego ma być zieleń. Niektórzy podchodzą sceptycznie do tych deklaracji urzędników, bo żal im jest wyciętych drzew i krzewów, które rosły na promenadzie. Ale trzeba wiedzieć wiele z nich „poległo”, bo takie były zalecenia konserwatorskie: przesłaniały chronioną panoramę zamku.

Teraz, przy projektowaniu terenów zielonych, też trzeba było wziąć pod uwagę wytyczne służb ochrony zabytków, a te są jednoznaczne: roślinność ma być raczej niska, by stanowić raczej ramę dla historycznych budowli, a nie być na pierwszym planie.