Malbork. Na bulwarze zmiany, naprawione będzie też nabrzeże Nogatu. W rzece wszystko zostanie po staremu, bo natura ma swoje prawa

Na bulwarze nad Nogatem w Malborku nie ma jednego gospodarza. Choć większość, wiadomo, należy do miasta, ale za część odpowiada Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i jego Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. To momentami bardzo komplikuje sprawę. Tym bardziej, że obecnie prowadzona jest tam kosztowna inwestycja.

Teren wzdłuż zamku jest nasz, ale od ścieżki w stronę trylinki już do nas nie należy, dlatego interweniujemy. Właśnie przy zamkowych Basztach Mostowych część wręcz przechyla się w stronę wody i w końcu do niej runie. To nie tylko nie wygląda dobrze, ale jest też niebezpieczne – słyszymy od Marka Charzewskiego, burmistrza Malborka.