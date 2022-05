Malbork. Na cześć Macieja Kilarskiego jest wystawa, a teraz czas na konkurs fotograficzny. Muzeum Zamkowe zaprasza młodzież do udziału

Przypomnijmy za Muzeum Zamkowym w Malborku, że wystawa jubileuszowa pt. „Ruiny i odbudowa w obiektywie Macieja Kilarskiego” ukazuje tego inżyniera, architekta, konserwatora zabytków i artystę jako utalentowanego ucznia wybitnego, gdańskiego fotografa Kazimierza Lelewicza (1896‒1986), jednego z założycieli Związku Polskich Artystów Fotografików.

- Zdjęcia ilustrujące ruiny Gdańska, Elbląga i Malborka po II wojnie światowej i ich mozolną, długotrwałą odbudowę zarejestrowane przez Kilarskiego początkowo na szklanych kliszach, a następnie na celuloidowych błonach zostały pokazane również w kontekście ciągłości dokonań fotografii dokumentalnej i osiągnięć fotografii metrycznej, jakie miały miejsce w latach drugiej restauracji zamku w Malborku – informuje Muzeum Zamkowe.

„Druga restauracja zamku” to podnoszenie zabytku z ruiny po II wojnie światowej. Od 1961 r. zajmuje się tym Muzeum Zamkowe, z którym praktycznie od początku przez 33 lata związany był Maciej Kilarski. Wystawę prezentującą go jako artystę fotografika można oglądać do końca 2022 roku. Towarzyszy jej program edukacyjny, m.in. spotkania kuratorskie poświęcone różnorodnym aspektom działalności Macieja Kilarskiego, lekcje muzealne, warsztaty fotograficzne dla młodzieży. A także konkurs fotograficzny„Znaki czasu… Architektura zatrzymana w kadrze”, do udziału w którym zaprasza muzeum.