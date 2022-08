Malbork. Na Kąpielisku Miejskim nic groźnego się nie stało? Tak wynika z ustaleń policji

Przypomnijmy, w ubiegły piątek wieczorem (5 sierpnia) na ławce koło Kąpieliska Miejskiego przy ul. Wileńskiej w Malborku znaleziono chłopięce buty, skarpetki, krótkie spodenki, bluzkę i czapkę z daszkiem. Te ubrania krótko po godz. 22 zauważył dozorca z miejskiego obiektu i zaniepokojony zadzwonił na numer alarmowy 112. Wyglądało, jakby dziecko weszło do wody i... No właśnie. Co się stało dalej?

Strażacy i policjanci błyskawicznie zjawili się na miejscu, przeszukali linię brzegową Nogatu, a także kąpielisko do takiej głębokości, do której byli w stanie. W poszukiwania zostali zaangażowani również strażaccy płetwonurkowie ze specjalistycznej grupy ratowniczej, którzy dojechali z Gdańska.