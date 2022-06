Malbork. Na Nowowiejskiego rozpocznie się remont w tym roku? Choć wykonawca mocno podbił cenę, miasto chce dołożyć brakujące pieniądze

Kiedy miasto pozyskało 5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę ul. Nowowiejskiego wydawało się, że to koniec problemów. Ale one… dopiero się zaczęły. Po otwarciu ofert przetargowych okazało się, że nie ma w czym wybierać. Zgłosił się jeden potencjalny wykonawca, Strabag sp. z o.o. , który chętnie zrobi w Malborku ten remont, ale za ponad 9,7 mln zł . Tymczasem władze poinformowały, że w budżecie na ten cel jest niecałe 5,3 mln zł . Nie da się ukryć, że oczekiwania i rzeczywistość mocno się rozminęły.

Wzdłuż ul. Nowowiejskiego w Malborku stoi nieraz tyle samochodów, że robi się ona wąziutka, w sam raz na jedno auto. Najgorzej gdy jedzie autobus, z nim nikt się nie minie. To codzienny problem. Czy…

Magistrat zapowiadał, że najprawdopodobniej unieważni to postępowanie, odchudzi nieco inwestycję i zacznie od nowa szukać firmy, która zrealizuje to zadanie. Mieszkańcy poczuli się rozczarowani, bo to oznaczało, że remont dziurawej jezdni i krzywych chodników odsuwa się w czasie. Teraz pojawiła się nadzieja, że wkrótce prace się rozpoczną, bo aktualnie w magistracie opracowywany jest zupełnie inny scenariusz.