Malbork. Na parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy nastanie "cywilizacja". Nierówne płyty drogowe zastąpi nowa nawierzchnia

Parking duży nie jest, ale za to potrzebny, bo obok znajdują się Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku. W przeszłości już zdarzały się prośby do władz miasta, by zwłaszcza z myślą o klientach tej drugiej instytucji wreszcie coś zrobić z nierównymi płytami. Osoby z trudnościami ruchowymi, które przyjeżdżały załatwić tu sprawę, miały ciężko na nawierzchni, którą zżarł ząb czasu. Takie głosy pojawiały się zarówno na sesjach samorządu miejskiego, jak i powiatowego.