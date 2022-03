Malbork. Na pomniku z gwiazdą wulgarne hasła już zamalowane. Ale dyskusja nad jego symboliką rozgrzała internet

- Kilka lat temu, gdy głośno dopominaliśmy się o usunięcie tego z przestrzeni publicznej, zawsze wynurzali się tacy, którzy twierdzili, że to "pamiątki", część historii miasta. Nie, to nie są żadne pamiątki. Bandyci z Armii Czerwonej swoje pamiątki zostawili w postaci spalonych polskich miast i wsi, zniszczonych budynków, zgwałconych kobiet i niezliczonych wymordowanych ludzi – dodał inny internauta.

Po publikacji w sieci zawrzało , bo choć miejsce na co dzień nie jest w centrum uwagi mieszkańców, to wciąż, ze względu na symbolikę, budzi wielkie emocje.

Nie są to jednak poglądy wyznawane przez wszystkich mieszkańców.

To rozbierzcie też i zamek, bo Krzyżacy też wiele krzywdy ludziom wyrządzili – podsumowała w komentarzu mieszkanka.

Do apeli o demontaż pomnika oraz wymalowanych haseł odniósł się w obszernym wpisie inny malborczyk.

- Większość żołnierzy radzieckich pochowanych na ul. Sikorskiego to byli saperzy, którzy zginęli rozminowując Malbork i okolice, żeby dziadkowie i rodzice dzisiejszych wandali mogli bezpiecznie żyć. Zwykli młodzi chłopcy, a nie NKWD. Polscy żołnierze też przelewali krew i ginęli na frontach całej Europy. Oni też zabijali, to teraz nazwijmy ich mordercami i zbrodniarzami, a wojna to szczegół. Zatem zburzmy wszystkie pomniki polskich żołnierzy i ofiar wojny w Rosji, Białorusi, Ukrainie – napisał mieszkaniec, przypominając, że każda wojna to krwawy teatr.