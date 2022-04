Malbork. Na skrzyżowaniu Reymonta i Sikorskiego barierek nie będzie. Czas przestać chodzić i jeździć na pamięć. Dotyczy to też rowerzystów

Jakiś czas temu rzuciłem hasło, by ustawić barierkę tam, gdzie kończy się ścieżka rowerowa. Ale wówczas powiedziano mi: „Nie”. Teraz przejście jest przesunięte, a rowerzyści nadal nawet się nie obejrzą, jadą jak huragan, przez co może dochodzić tam do kolizji z ich udziałem – mówi Edward Orzęcki, radny miejski.