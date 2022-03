Malbork. Na skrzyżowaniu ul. Reymonta z Sikorskiego rozpoczęła się przebudowa przejścia dla pieszych

Na tym skrzyżowaniu komfortowo nie mogli się czuć ani piesi, ani rowerzyści, ani kierowcy samochodów. Wiele już na ten temat wygłoszono opinii (mieszkańcy) czy napisano interpelacji do burmistrza (głównie radny Adam Ilarz). Władze miasta w końcu zdecydowały się na poszukanie rozwiązania, które choć trochę ma ułatwić życie.

Przypomnijmy – układ ruchu w tym rejonie zostanie nieco zmodyfikowany. Przejście dla pieszych będzie przesunięte w stosunku do istniejącego w głąb ul. Reymonta o ok. 6 metrów, a więc kierowcy, którzy chcą wyjechać na ul. Sikorskiego, nie będą blokować pasów (ale najeżdżali na nie, żeby wiedzieć, czy mogą włączyć się do ruchu). Pojawi się też lepsze oświetlenie.

Przetarg został rozstrzygnięty w 2021 roku, a 10 grudnia burmistrz podpisał umowę z wykonawcą, który miał wykonać wszystkie prace w ciągu 40 dni. Pojawiły się jednak komplikacje, uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (ul. Sikorskiego jest drogą wojewódzką) przedłużały się w nieskończoność. We wtorek (22 marca) prace wreszcie ruszyły. Firma zaczęła od rozebrania chodników.