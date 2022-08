Malbork na świecie. Gdzie jeszcze można natknąć się na miejsca noszące podobną nazwę?

Malbork nie jest jedynym miejscem na świecie noszącym tę nazwę. Ale mowa tu o jej przedwojennej wersji. Zdarza się, że niejeden Marienburg zniknął już z map, jednak i tak pamięć o nim jest pielęgnowana przez współczesnych. Lista nie jest długa, lecz historie bardzo ciekawe i atrakcyjne dla turystów.

Marienburg to z języka niemieckiego tyle, co "Gród Marii" lub "Zamek Marii". Trudno się dziwić, że w pierwszej chwili większości skojarzy się to z Malborkiem, pomorskim miastem, które odziedziczyło pokrzyżacki zamek i kilka wieków skomplikowanej historii, której patronuje Maria. Ale warto wiedzieć, że to nie jedyny przykład.

Alūksne, czyli dawny Marienburg na Łotwie

Łotewskie miasto Alūksne do 1917 r. było Marienburgiem. To nieduża, bo ok. 8-tysięczna miejscowość w północno-wschodniej części kraju położona nad jeziorem o tej samej nazwie. Prawa miejskie uzyskała w 1920 r. Jedną z atrakcji turystycznych jest duża wyspa na jeziorze, współcześnie połączona z miastem mostem drogowym. Prowadzi wprost do zamku wybudowanego z kamieni. Decyzja o powstaniu tej budowli zapadła w marcu 1342 r. Podjął ją wielki mistrz zakonu kawalerów mieczowych, Burhard I von Dreyleben. Kiedyś twierdzę z lądem łączył most zwodzony, a całość wraz z powstałą tam osadą nosiła nazwę Marienburg.

Co ciekawe, tamten Marienburg w latach 1561–1629 znajdował się w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, później należał do Szwecji. W 1702 r., gdy zamek oblegali Rosjanie w czasie jednej z wojen północnych, szwedzki kapitan artylerii wysadził go w powietrze. Wybrał takie rozwiązanie, byleby nie poddać się wrogowi. To, co z zamku zostało, wciąż żyje. Urządzono tam amfiteatr na 3000 osób. Włodarze Alūksne na początku 2020 r. zakończyli przebudowę Wieży Południowej średniowiecznego zamku. Zrekonstruowano nie tylko budowlę, ale również historię tego miejsca, w którą turystów wciąga światło, mrok, dźwięk i muzyka. Projekt nosi nazwę „Ścieżka światła przez stulecia” i został zrealizowany z unijnym wsparciem.

W Alūksne odbywa się także „Marienburgas gadatirgus”, czyli „Jarmark Marienburski”, gdzie rozkładają się rzemieślnicy, ale także sprzedawane są regionalne produkty żywnościowe. Można go trochę porównać z alejkami targów rolnych w Starym Polu niedaleko Malborka.

Słodko-gorzka historia wprost z Surinamu w Ameryce Południowej