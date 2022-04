Malbork. Na ul. Konopnickiej przydałoby się nowe przejście dla pieszych. Ale urzędnicy mówią "nie". Na otarcie łez obiecują remont chodnika

Właśnie taki postulat, by dodać jedną "zebrę", przekazała niedawno włodarzom radna Joanna Iglińska.

Mieszkanki zwróciły się do mnie z prośbą, by zrobić dodatkowe przejście na ul. Konopnickiej. Wysiadając z autobusu, by przejść, trzeba się cofnąć do przychodni, a więc dość spory odcinek, lub podejść w drugą stronę. Prosiłabym w imieniu mieszkanek, by rozważyć wytyczenie dodatkowego przejścia – mówiła podczas sesji Rady Miasta.