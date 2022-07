Malbork. Na Żuławskiej trwa wymiana chodnika. Przy okazji zniknie parking na rogu Akacjowej? Piesi wchodzą tam na jezdnię, omijając auta

Na parking przy posesji stojącej na rogu ul. Żuławskiej i Akacjowej w Malborku kałdowiacy sami się kiedyś zgodzili. Dawniej funkcjonował tam osiedlowy sklep, im samym wygodnie było czasem podjechać autem, a przedsiębiorca nie miał problemu z dostawami. Dlatego na pewnym odcinku ul. Żuławskiej zlikwidowano chodnik i powstała zatoczka na kilka samochodów.

Ale to przeszłość, teraz pod tym adresem świadczone są usługi dla turystów, więc mieszkańcom miejsca parkingowe przestały być potrzebne. I patrzą krzywo na to, że każdego dnia muszą wchodzić na jezdnię, by ominąć stojące auta.

Parking jest bardzo wyeksponowany, samochody wystają daleko za chodnik, to niebezpieczne – mówi nam jeden z mieszkańców, którzy zasygnalizował problem.

Kiedy rozpoczęła się wymiana płytek chodnikowych, mieszkańcy myśleli, że może w Urzędzie Miasta ktoś sam z siebie rozwiąże ich problemy.