Malbork. "Naczelniczki", "inspektorki" - czy w magistracie będą żeńskie formy stanowisk? Panie wolą być traktowane na równi z mężczyznami Anna Szade

Urząd Miasta Malborka

Czy urzędniczki z malborskiego magistratu chcą być tytułowane "naczelniczkami" czy "inspektorkami"? Okazuje się, że... nie ma to dla nich znaczenia. Podkreślają, że dużo ważniejsze jest, by nie nikt nie dyskryminował ich ze względu na płeć. Co na to burmistrz Malborka?