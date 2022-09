Malbork. Nadia Ratajczyk zagrała w hokejowych mistrzostwach świata juniorek U18 w dywizji B

Reprezentacja Polski juniorek od 5 do 11 września uczestniczyła w turnieju w austriackim Radenthein. Biało-Czerwone rozegrały cztery mecze, w których między słupkami stawała Nadia Ratajczyk z Malborka. Polki zaczęły udział w mistrzostwach U18 dywizji IB od porażki 0:4 z Austrią, następnie wygrały 2:1 z Danią, przegrały z Chińskim Tajpej (Tajwan) 1:2 i pokonały 2:1 Koreę Płd. Te wyniki wystarczyły do zajęcia 2 miejsca. Awans do dywizji A wywalczyły Austriaczki.

Nadia była jedną z pięciu zawodniczek Stoczniowca Gdańsk powołanych na mistrzostwa dywizji B. Reprezentuje barwy gdańskiego klubu od 2019 roku, a jest wychowanką UKS Bombek SP 3 Malbork. Z jej sukcesów sportowych cieszą się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza, którego jest uczennicą.

To kolejna młoda zawodniczka z powiatu malborskiego, w która ostatnim czasie reprezentowała barwy narodowe w sportach zespołowych. Przypomnijmy, że Julia Jędrzejewska, mieszkająca w Cisach, rozegrała w kadrze Polski U19 w piłce nożnej dwa mecze towarzyskie z Rumunią. W jednym z nich zdobyła bramkę.