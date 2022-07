Malbork. Narodowe Czytanie 2022. "Ballad i romansów" w interpretacji mieszkańców będzie można posłuchać w radiu

Akcja Narodowego Czytania organizowana jest w całym kraju od 2012 roku pod patronatem prezydenta RP. Celem jest propagowanie znajomości literatury narodowej. Co roku na początku września odbywają się spotkania, podczas których publicznie czytane są dzieła najwybitniejszych polskich pisarzy i poetów. W Malborku przyjęła się formuła, że są one nagrywane w Radiu Malbork, a potem emitowane na falach miejskiej rozgłośni.

We wrześniu Polacy będą czytali "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza.

- Już teraz w imieniu własnym oraz malborskiej rozgłośni serdecznie zapraszamy malborczyków oraz mieszkańców gminy i okolic, dzieci i młodzież lokalnych szkół, całe rodziny, także naszych ukraińskich przyjaciół i wszystkie chętne osoby do nagrywania fragmentów mickiewiczowskiego dzieła w rozgłośni radiowej - informuje Marzena Gliniewicz z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku.

Chętni mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie lub mailowo do Radia Malbork: 55 272 67 66 lub MBP: 55 272 39 21 i 55 272 35 45, [email protected] Teksty można odebrać drogą mailową lub osobiście: do 16 lipca oraz do 2 sierpnia w Mediatece - Filii dla Dzieci i Młodzieży (Stare Miasto) oraz od 19 do 30 lipca w MBP - Filii dla Dorosłych (parter Urzędu Miasta).