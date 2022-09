Malbork. Narodowe Czytanie 2022 w świetlicy dla dzieci prowadzonej przez harcerzy

- Była to wspaniała okazja do przypomnienia sobie fenomenu i wielkiej wartości „Ballad i romansów”. Warto wspomnieć, że jednocześnie był to dla nas czas integracji społecznej, wspólnych rozmów, wymiany poglądów. Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Inicjatorką była koordynator projektu, pani Beata Matyjaszczyk, która dokonała również oficjalnego zgłoszenia naszej placówki do akcji Narodowego Czytania – informuje Katarzyna Piesik, wychowawczyni w Stacji Malbork "+".