Malbork. Nielegalne salony gier ostatnio "na celowniku" policjantów i celników. Kolejne bezprawne miejsce zlikwidowane

W tym roku akcje pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej, których celem jest przeciwdziałanie nielegalnemu hazardowi, wyraźnie nasiliły się w Malborku. Niezmiennie tę służbę wspierają policjanci z malborskiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej.

We wtorek wieczorem (5 kwietnia) funkcjonariusze weszli do kolejnego – jak się okazało - nielegalnego punktu gier zręcznościowych w mieście. Przejęli 7 automatów o łącznej wartości 82 tys. złotych, bezprawnie wykorzystywanych do gier hazardowych.

- Na zabezpieczonych maszynach zainstalowane były gry o charakterze losowym, prowadzone w celach komercyjnych, na organizowanie których wymagana jest koncesja niezbędna do prowadzenia kasyna. Maszyny trafiły do depozytu Krajowej Administracji Skarbowej, której funkcjonariusze prowadzić będą teraz dalsze postępowanie w tej sprawie – informuje podkom. Katarzyna Marczyk z KPP Malbork.

Policja przypomina, że podmioty prywatne nie mogą urządzać gier na automatach poza kasynami. Za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary w wys. 100 tys. zł od jednego automatu.