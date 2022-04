Malbork. Niewybuch z drugiej wojny znaleziony na terenie budowy domu wielorodzinnego

Policja dostała zgłoszenie z nowego osiedla, które powstaje przy ulicy Jagiellońskiej. Trwa tam budowa kolejnego domu wielorodzinnego, która już jest na bardzo zaawansowanym etapie, ale dopiero teraz natknięto się na niebezpieczne znalezisko.

- Zgłoszenie dostaliśmy o godz. 14.30. Na terenie budowy budynku wielorodzinnego znaleziono pocisk artyleryjski z okresu drugiej wojny światowej o długości 50 centymetrów - mówi asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

Na niewybuch natrafiono podczas prac ziemnych tuż przy budynku. Pracownicy musieli opuścić teren budowy. Miejsce całej inwestycji jest ogrodzone, więc nie trzeba było jakoś szczególnie zabezpieczać wykopu, w którym znajduje się pocisk. Ale i tak dodatkowo pilnuje go firma ochroniarska, jako że to prywatny teren. Gdyby był publiczny, wówczas byłoby to zadanie dla policji.