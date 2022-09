Malbork. Nogat i Kanał Juranda zarastają. Rośliny przesłaniają nurt i robi się tak wąsko, że... nawet kaczki mogą mieć problem, by się minąć Anna Maria Szade

Kaczka Dziwaczka pewnie byłaby zdumiona, słysząc radnych z Malborka, którzy troszczą się o rzeczne ptactwo. Jedni uważają, że pozbawi je domów usunięcie roślinności z brzegów Nogatu, by go udrożnić i odsłonić nieco brzegi. Ale pojawiła się też uwaga o Kanale Juranda, który tak zarósł, że… „kaczki mogą mieć problem, by się mijać”.