Malbork. Nowe boisko do piłki nożnej powstaje na polanie w Parku Miejskim. Powoli zaczyna rosnąć trawa

Malborczycy doskonale pamiętają, że na polanie kiedyś były dwa boiska. Zostało jedno, które już niedługo - gdy się zazieleni - nie będzie już przypominało dawnego klepiska. To jeden ze zwycięskich projektów malborskiego budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Przetarg został jednak rozstrzygnięty w listopadzie ub. roku, więc zdecydowana większość prac została przeniesiona na 2022 r.

Zakres robót obejmował m.in. nawiezienie ok. 100 ton piasku płukanego, niwelację terenu za pomocą systemu laserowego, nawożenie przesiewne i wysiew traw siewnikiem perforacyjnym w ilości ok. 300 kg. Boisko będzie wyposażone w system automatycznego nawadniania składający się z 28 zraszaczy. Zostaną zakupione nowe bramki oraz piłkochwyty (których do tej pory nie było, a ich elementy już się pojawiły). Powstanie też ogrodzenie z estetycznych barierek.

Do tego trzeba dodać szalet miejski, budowę przyłączy i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci energetycznych.