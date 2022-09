Malbork. Nowowiejskiego jeszcze nie jest zamknięta, choć miał się rozpocząć remont. Mieszkańcy pytają: "Co się dzieje?" Sprawdzamy

Zgodnie z zapowiedzią Urzędu Miasta, przebudowa ul. Nowowiejskiego w Malborku miała rozpocząć się na początku września . Wydawało się, że dwa miesiące od zawarcia umowy wystarczy wykonawcy, by wszystko przygotować i wkroczyć po wakacjach na remontowaną drogę. MZK już od 1 sierpnia zmienił trasę „trójki”, by omijała przewidywane lada moment utrudnienia wynikające z inwestycji.

Ale prócz rur kanalizacyjnych, złożonych niedaleko skrzyżowania ul. Nowowiejskiego z ul. Sikorskiego, nie widać na drodze żadnych ruchów. Jak nas zapewniają w magistracie, to nie znaczy, że nic się w tej sprawie nie dzieje. Co więcej, od kilku tygodni opracowywane są objazdy, które mają obowiązywać w związku z realizacją przebudowy. To obowiązek wykonawcy, by opracować taką organizację ruchu, która nie pozbawi możliwości dojazdu ani mieszkańcom, ani klientom firm i innych podmiotów, które działają przy remontowanej ulicy. A są tam m.in. placówki medyczne czy rehabilitacja, nie można uniemożliwić pacjentom dotarcia do tych punktów.