Malbork. Od piątku Festiwal Kultury Dawnej. Na sobotnie widowisko w zamku czekają bezpłatne wejściówki

Spektakl muzyczny pt. „W drodze do nieba… na Ziemi” odbędzie się 11 czerwca o godz. 20 w Wielkim Refektarzu Muzeum Zamkowego w Malborku . Ci, którzy chcieliby go obejrzeć, muszą zaopatrzyć się w bezpłatne bilety. Można o nie pytać w kasach Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji – w Szkole Łacińskiej przy ul. Stare Miasto oraz w Szpitalu Jerozolimskim przy ul. Armii Krajowej.

Imprezy plenerowe, z których słynie Malbork, w tym roku wracają do kalendarza

W widowisku wezmą udział m.in. zespoły muzyki dawnej z Białegostoku, Elbląga, Lęborka, Gdańska, Nowego nad Wisłą i oczywiście z Malborka, zgłoszone do przesłuchań konkursowych w ramach XX Festiwalu Kultury Dawnej. Ponadto zespół Vocantus, wokaliści chóru Lutnia i zespołu Cantus Mariae oraz inni zaproszeni do współpracy muzycy i aktorzy. Spektakl reżyseruje Bożena Belcarz, a scenariusz napisała Jowita Uniewicz. Będzie to połączenie muzyki, teatru, śpiewu i światła.